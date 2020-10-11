Yangında evleri yanan aile: "Canımızı zor kurtardık" - Son Dakika

- Yangında evleri yanan aile: "Canımızı zor kurtardık"

Osmaniye'de gece kontrol altına alınan orman yangınını soğutma çalışmaları sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde dün öğle saatlerinde çıkan ve gece kontrol altına alınan orman yangını alanını soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Çiyanlı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye başta Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre il ve ilçelerden gelen yangın ilk müdahale ekipleri müdahale etti. 30 arazöz,3 iş makinesi ve 150 civarında orman yangın söndürme işçisi karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri ise yangına havadan müdahale etti. Yaklaşık 12 saatlik çalışma sonrasında yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının boyutu ise gün ağırınca ortaya çıktı. Yaklaşık 20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının tam ortasında kalan Yesin ailesinin evi ve depo olarak kullandıkları yer yandı.

Yangın sonucu evi yanan Ferzi Yesin eşiyle birlikte yangın esnasında evde olduklarını ve alevlerin bir anda her yeri sardığını belirterek o anları anlattı. Yangının kuvvetli esen rüzgar sayesinde kısa sürede büyüdüğünü belirten Yesin, "Yangın evimizin karşısında ki tepede başladı. Bir anda büyüdü evimize kadar geldi. O esnada biz evdeydik. Canımızı zor kurtardık. Alevler eve kadar ulaştı biz kaçtık. Yangında evim yandı, depo olarak ambar olarak kullandığımız yer yandı içerisindeki malzemelerimiz tamamen yandı. Yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Evinin tüm eşyalarının yandığını belirten Raziye Yesin ise, "Evimde hiçbir şey kalmadı. Yatağım yorganım halılarım televizyon buzdolabı ne varsa yandı.