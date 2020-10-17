Son dakika haberleri... Zonguldak'ta tabancayla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta 14 Ekim'de market alışverişinden evine dönerken tabancayla yaralanarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban Köroğlu , müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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