Son dakika haberleri... Zonguldak'ta tabancayla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Zonguldak'ta sokakta tabancayla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta 14 Ekim'de market alışverişinden evine dönerken tabancayla yaralanarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban Köroğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.
- Kaynak: AA
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