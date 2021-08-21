İstanbul Heybeliada'da bugün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Adanın tepesinde çıkan yangın için bölgeye 4 uçak ve 5 helikopter ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İstanbul Valiliği müdahaleler sonucunda yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun."
Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Pendik ve Maltepe ilçelerinden de görülen yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Valilik, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Öte yandan ada halkı da yangını söndürme çalışmalarına katılıp seferber oldu. Oluşturulan insan zinciri ile yangına kova kova su taşındı.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika