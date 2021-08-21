Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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İstanbul Heybeliada'da bugün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Adanın tepesinde çıkan yangın için bölgeye 4 uçak ve 5 helikopter ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İstanbul Valiliği müdahaleler sonucunda yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

VALİ YERLİKAYA: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Pendik ve Maltepe ilçelerinden de görülen yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Valilik, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BÖLGE HALKI SEFERBER OLDU

Öte yandan ada halkı da yangını söndürme çalışmalarına katılıp seferber oldu. Oluşturulan insan zinciri ile yangına kova kova su taşındı.