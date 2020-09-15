İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor - Son Dakika

İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor
İSTANBUL'da karantina ihlali yapanlar polis ekipleri eşliğinde ambulansla öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.
İSTANBUL'da karantina ihlali yapanlar polis ekipleri eşliğinde ambulansla öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.
Evde izolasyon kurallarını ihlal eden koronavirüs hastaları dün itibariyle polis ekipleri tarafından yakalanarak öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde karantina ihlali yapan hastalar ambulansla Sancaktepe'de bulunan 650 yatak kapasiteli öğrenci yurduna getirildi. Kimi hastaların ise kendi istekleriyle yurda yerleştiği öğrenildi. Polis ekipleri yurdun çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Hastaların ve hastalık şüphesi bulunanların yurda yerleştirilmesi tüm gün devam etti. Sancaktepe'de bulunan karantina yurdu havadan da fotoğraflandı.
- İstanbul
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