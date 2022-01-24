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Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle metro seferleri uzatıldı - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle metro seferleri uzatıldı

24.01.2022 21:01

Son dakika: İstanbul'da önceki akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş, evine ulaşamadı. Hem trafikteki hem de toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle metro seferleri saat 02.00'a kadar uzatıldı.

İstanbul'da cuma gününden bu yana etkisini artıran soğuk hava dalgası, cumartesinden itibaren yerini kara bıraktı. Pazar ve pazartesi de ise kar yağışı resmen hayatı felç etti. Metrokent İstanbul'da hem trafikteki aksaklık hem de toplu taşıma araçlarındaki yoğun nedeniyle binlerce vatandaş, evine ulaşmakta zorluk yaşadı. Vatandaşların toplu ulaşım alanlarında mahsur kalmasının ardından metro ve Marmaray seferleri vsaat 02.00'a kadar uzatıldı.

TOPLU TAŞIMADA AŞIRI YOĞUNLUK

Kentin büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar çareyi, araçlarını ve toplu taşımayı bırakıp yürümekte buldu.

Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri uzatıldı

METRO SEFERLERİ SAAT 2'YE KADAR UZATILDI

Tüm bu yaşananların ardından metro seferlerinde de değişikliğe gidildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir" denildi.

MARMARAY SEFERLERİ DE UZATILDI

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00' ye kadar uzatılmıştır."


Son Dakika: İstanbul'da kar esareti! Toplu ulaşım kilitlendi, metro seferleri uzatıldı

BEYLİKDÜZÜ'NDE HAYAT DURDU

Öte yandan kar yağışı, akşam saatlerinde hızını arttırınca Beylikdüzü'nde adeta hayat durma noktasına geldi. Yer yer 30 santimetreyi bulan kar yüksekliği ile yollar karla kaplandı. İstanbul'un başlıca ulaşım yolu olan E-5 karayolu ise gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapandı. Kilometrelerce kuyruk oluşan yolda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı. Otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar, E-5 karayolundan yürümeye başladı. Bazı vatandaşlar ise metrobüs duraklarına akın edince gişelerde yoğunluk oluştu.

"SAATLERDİR YOLDAYIZ"

Trafikte saatlerce kaldığını söyleyen bir vatandaş ise "Yaklaşık 2 buçuk saattir yoldayız. Perişan olduk evlerimize gidemiyoruz. Kar lastiğimiz olmasına rağmen yolda kaldık. Yanımdaki arkadaşım ise bu havada 3 saattir yürüyor. Ben arkadaşımı yoldan aldım arabası yolda kaldığı için bir yere park etti. Ön tarafımız kilitli olduğu için hiçbir yere gidemiyoruz. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi suçlu kim suçlu bilmiyorum" dedi.

"ARABAMI İŞYERİNDE BIRAKTIM"

Trafiğin kapanması ile yolda kalan başka bir vatandaş ise "Ben yaklaşık 1 kilometre mesafeyi zor koşullarda 1 saattir yürüyorum. Aracımı yollar kapalı olduğu için işyerinde bıraktım ve metrobüse binerek bir akrabamın evine gitmeye çalışıyorum. Gerekli uyarılar yapıldı ama kış koşulları bu sene ağır oldu. Allah korusun bizleri kazalardan" dedi.

Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri uzatıldı
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SON DAKİKA: Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle metro seferleri uzatıldı - Son Dakika
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