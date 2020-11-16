Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)

16.11.2020 17:45
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2), System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ŞARKICI Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu yaralandı.

ŞARKICI Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Sokak'taki olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Şarkıcı Bulut Duman, aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Duman, bacağından yaralandı. Yaralanan Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Tedavi altına alınan Bulut Duman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarından Ercan Uluocak, "Sohbet ederken, silah seslerini duyduk. Ne olduğunu anlayamadan kendimizi yere attık" dedi.

HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSU VARDI

Öte yandan iki albümü olan şarkıcı Bulut Duman hakkında, savcılıklara onlarca şikayet başvurusunun olduğu öğrenildi. Duman, dolandırıcılıkla suçlanırken şikayetçilerin çoğunun eşcinsel olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDAŞarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bulut Duman'ın rezidanstan çıktığı, yanındaki kişi ile birlikte aracına doğru yürüdüğü, daha sonra sokağa gelen 3 kişinin Bulut Duman'a silahla ateş ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü-----------Olay yerindeki polis ekipleri-Bir şüphelinin polis otosuna bindirilmesi-Olay yerindeki ambulans-Genel ve detay

Güvenlik Kamerası

- İstanbul
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)

Bulut Duman, Fikirtepe, Kadıköy, Saldırı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2) - Son Dakika


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