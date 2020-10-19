Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kalaycı mesajında, muhtarların sorumlu oldukları alanlar içerisinde çok önemli bir görevi icra ettiklerini belirtti.

Muhtarların çok kutsal bir görev üstlendiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Muhtarlık görevi sorumluluk, özveri, sevgi ve fedakarlık isteyen mukaddes bir iştir. Karaman Belediyesi olarak muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluğun ve önemin farkındayız. Muhtarlarımızın talep ve görüşlerini sürekli olarak değerlendiriyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaca göre muhtarlarımızla bir araya geliyor, Karaman'ımız için değerlendirmeler yapıyoruz. Bu vesileyle işini fedakarca yapan, hiçbir sorumluluktan kaçınmayan bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum."