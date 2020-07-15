Son Dakika: Kars'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Son Dakika: Kars'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Son dakika haberi... Kars'ta 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Evliya Cami'de mevlit okutuldu.

Kars'ta 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Evliya Cami'de mevlit okutuldu.

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Kars Valiliği tarafından, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci askerlere karşı verdikleri mücadele sonucu şehit olan vatandaşlar için öğle namazı öncesi Evliya Cami'de mevlit programı düzenlendi. Evliya Cami'deki mevlit programının ardından Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.


Garnizon Şehitliği'ndeki etkinlik Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program şehitliğin ziyareti, şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Özgür Nuhut, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Başsavcı Soner Aygün, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı tarafından şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde protokol üyeleri tarafından 15 Temmuz Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı.


Öte yandan 15 Temmuz etkinlikleri akşam da devam edecek. - KARS

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kars'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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