Son dakika: Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika: Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

17.05.2022 20:37
Son dakika: Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Kayseri'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 103 eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 103 eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazıda buldukları ve ellerinde olan tarihi eserleri satışa sunacakları tespit edilen B.Ç, R.D. ve A.T'yi kullandıkları araçla merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yakaladı.

Aramada aracın arka koltuğunda 101 adet Bizans ve Roma dönemine ait oldukları değerlendirilen farklı ebat ve türlerde sikke, tarihi çanak ve kaşık olmak üzere toplam 103 tarihi eser geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika: Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika: Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika: Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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