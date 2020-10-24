Son Dakika | Kocaeli'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son Dakika | Kocaeli'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

24.10.2020 09:53
Son Dakika | Kocaeli'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri, Gebze İnönü Mahallesi'nde 1954 Sokak'ta bir kuyudan köpek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 6 metre derinlikteki kapağı açık kuyuya merdivenle inen ekipler, köpeği ip yardımıyla yukarı çekerek çıkardı.

Çevredekilerden Orhan Özdemir, gazetecilere, sabah yürüyüşü yaptığı sırada kuyudan köpek sesi geldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdiğini söyledi.

İtfaiye, Kocaeli, Gebze, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kocaeli'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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