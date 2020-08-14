Malavi'de şimdiye kadar 4 bin 912 Kovid-19 vakası görüldü, 153 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı , ülkede Kovid-19 vakalarının arttığı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ülkede toplu etkinliklere 50 kişiyi geçmemesi kaydıyla izin verildiğini hatırlatan Nyaude, restoran ve barların açılmaması konusunda uyarı yaptı.

Nyaude, yakalananlardan 118'ine para cezası verildiğini, diğerlerinin 3 ay cezaevinde kalacağını ifade etti.

Malavi Polis Sözcü Yardımcısı Thomeck Nyaude, yaptığı açıklamada, başkent Lilongwe'de Kovid-19 yasaklarına uymayan 145 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Güney Afrika ülkelerinden Malavi 'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri kapsamında, maske takmayan 145 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 01:17

Kaynak: AA

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