Yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zanlıların ikametlerinde bulunan 5 dizüstü bilgisayar, 20 cep telefonu ve 9 harici belleğe el konuldu.

Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından 33 kişi hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin 'de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 33 zanlı gözaltına alındı.

Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı

Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı

Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı