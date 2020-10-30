Yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 33 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından 33 kişi hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde bulunan 5 dizüstü bilgisayar, 20 cep telefonu ve 9 harici belleğe el konuldu.
- Kaynak: AA
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