MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika

MUĞLA Valiliği bünyesindeki Muğla'ya Hizmet Vakfı Müdürlüğü personelinin içinde bulunduğu hafif ticari araçla, otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Muğla- Antalya karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Muğla yönüne giden Ali Yılmaz Kazancı yönetimindeki 35 NME 16 plakalı otomobil, aynı şeritte giden Ali Engin yönetimindeki 48 ABF 174 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine karayoluna gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, refüje çıkan otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz Kazancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobildeki yaralılar Birsel Kazancı, Fatma İnce ile Muğla'ya Hizmet Vakfı Müdürlüğü'ne ait olan takla atan hafif ticari araçtaki yaralılar Ali Engin, Atiye Durmaz ve Burcu Küçük, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin Kazancı'nın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.