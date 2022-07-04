Son Dakika | Otomobilin çarptığı traktör iki parçaya bölündü: 3 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Otomobilin çarptığı traktör iki parçaya bölündü: 3 yaralı

04.07.2022 21:42
Son Dakika | Otomobilin çarptığı traktör iki parçaya bölündü: 3 yaralı

Son dakika haber: KONYA'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı traktör iki parçaya bölünürken, 3 kişi de yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı traktör iki parçaya bölünürken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya- Ankara karayolunda meydana geldi. Muhammet Mustafa (22) yönetimindeki 06 CBY 734 plakalı otomobil, kavşakta dönmek isteyen Süleyman Çifçi (67) yönetimindeki 42 AEB 779 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör iki parçaya bölündü. Kazada traktör sürücüsü Süleyman Çifçi, otomobil sürücüsü Muhammet Mustafa ve yanında bulunan Furkan Tokmak (21) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. İkiye bölünen traktör ise polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla yerinden kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Otomobilin çarptığı traktör iki parçaya bölündü: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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