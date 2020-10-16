Son dakika... Rektör Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yeni Akademik Yıl Açılış törenine katıldı - Son Dakika

Son dakika... Rektör Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yeni Akademik Yıl Açılış törenine katıldı

16.10.2020 11:31
Son dakika... Rektör Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yeni Akademik Yıl Açılış törenine katıldı, System.String[]

Son dakika haberleri... Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ve YÖK himayesinde düzenlenen '2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış törenine katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ve YÖK himayesinde düzenlenen '2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile gerçekleştirilen 2020-2021 Akademik Yıl Açılış törenine devlet erkanı, YÖK üyeleri ve bütün üniversite rektörleri katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, bakanlar, büyükelçilerin ve rektörlerin yanı sıra YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında ülke için öncelikli alanlarda doktora eğitimi gören öğrencilerin de hazır bulunduğu törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair değerlendirmelerinin yanı sıra Türkiye'nin eğitim alanında ortaya koyduğu gelişim, hizmet ve projelere değindi.

Yeni akademik yılın, ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ancak örgün eğitimin yerini tutmaz. Mümkün olan en kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada ayrıca, YÖK tarafından hazırlanan yeni bir projenin de müjdesini paylaştı. Anadolu'daki az gelişen üniversiteler ile gelişmiş üniversitelerin öğrencilerinin eğitimine yönelik olarak yeni adımlar atıldığına değindi. Bu adımlar kapsamında Anadolu'da yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirilerek, eşleşme yapılan üniversitelerin öğrencileri, diğer üniversitelerin programlarına iştirak edebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programın da, bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçirileceğini ifade etti.

Törenin son bölümünde, YÖK tarafından her yıl bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride dağıtılan YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri almaya hak kazanan akademisyenlere ve yükseköğretim kurumlarına verildi. - BAYBURT

Son dakika... Rektör Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yeni Akademik Yıl Açılış törenine katıldı
Son dakika... Rektör Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yeni Akademik Yıl Açılış törenine katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt Üniversitesi, Cumhurbaşkanı, Açılış, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Rektör Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yeni Akademik Yıl Açılış törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti 3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi kadın terörist, Adana'da yakalandı Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi kadın terörist, Adana'da yakalandı         
11:02
Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek         
10:49
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı         
10:04
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı         
07:43
Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi         
06:13
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı         
20:41
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 11:37:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Rektör Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yeni Akademik Yıl Açılış törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei