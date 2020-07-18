Son dakika... SAKARYA Karasu'da sokak karantinaya alındı
Son dakika güncel haberine göre Karasu'da sokak karantinaya alındıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokakta 27 hane karantinaya alındı.
Karasu'da sokak karantinaya alındı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokakta 27 hane karantinaya alındı. Sokağın girişlerine toprak dökülürken, jandarma ekipleri görevlendirildi.
Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi Türkköyü Sokak'ta yaşayan 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 27 hanelik kısmı karantinaya alındı. Sokağın girişleri toprakla kapatıldı. Jandarma ekipleri sokağın girişlerinde görevlendirildi. Mahalle Muhtarı Tuncay Tıkan, "Mahallemizde 4 kişide pozitif çıktı. Bayrama kadar inşallah her şey biter." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:09 Kaynak: DHA
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