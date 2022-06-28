Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyonda H.K'nin ikametinde çalıntı 2 motosiklet, zanlının ifadesinin ardından da çalıntı 3 motosiklet daha ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Samsun'da motosiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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