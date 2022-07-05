Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgütün protesto eylemine katıldıkları, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifadeler ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunduğu, ByLock içeriklerinde isimleri geçtiği iddia edilen, bazıları özel sektör çalışanı 4 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülmüş, zanlılar 4 Haziran'da Samsun, Tokat ve Karabük'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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