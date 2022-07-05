Son dakika! Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

05.07.2022 15:18
Son dakika! Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Son dakika haberler: Samsun merkezli Tokat ve Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun merkezli Tokat ve Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. isimli kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Gözaltı süresi uzatılan O.Ç. ise yeniden emniyete götürüldü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgütün protesto eylemine katıldıkları, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifadeler ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunduğu, ByLock içeriklerinde isimleri geçtiği iddia edilen, bazıları özel sektör çalışanı 4 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülmüş, zanlılar 4 Haziran'da Samsun, Tokat ve Karabük'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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