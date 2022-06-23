Edinilen bilgiye göre, F.K.'nin kullandığı 66 LS 982 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak takla attı. Şarampolde duran otomobilin sürücü ile H.A., A.T., Ö.H.T., S.A., A.A. ve K.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine giden ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

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