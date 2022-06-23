Son dakika haberleri... Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı

23.06.2022 20:04
Son dakika haberleri... Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, F.K.'nin kullandığı 66 LS 982 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak takla attı. Şarampolde duran otomobilin sürücü ile H.A., A.T., Ö.H.T., S.A., A.A. ve K.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine giden ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mevlüt Bayraktar - İHA)

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Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
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