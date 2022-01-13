Son dakika: Sri Lanka'da 27 mahkumun öldürülmesiyle ilgili hapishane müdürü idam cezası aldı - Son Dakika

Sri Lankalı üst düzey bir hapishane yetkilisi, uluslararası kınamalara yol açan 27 mahkumun öldürülmesiyle ilgili davada ölüm cezasına çarptırıldı.

Eastern Eye sitesinin haberine göre, Kolombo Yüksek Mahkemesi, Hapishane Müdürü Emil Lamahewage'i 27 mahkumun öldüğü Kasım 2012'deki katliam sebebiyle idam cezasına mahkum etti.

Kolombo'daki ana Welikada hapishanesindeki olayla ilgili Temmuz 2019'da başlayan davada Lamahewage ile yargılanan polis komandosu Moses Rangajeewa ise serbest bırakıldı.

Polis komandoları, 2012'de Welikada'da çıkan bir isyanı bastırmak ve cephanelikten silah aldıkları iddia edilen mahkumları etkisiz hale getirmek için kullanıldı.

Öte yandan olayda mahkumları öldürme emrini kimin verdiği belirtilmedi.

Toplam 27 kişinin vurularak öldürüldüğü olayda yalnızca sekiz kişiyle ilgili kanıt toplandı. Eyalet savcısına göre, sekiz mahkum ismiyle çağrılarak infaz edildi. Diğer mahkumlar ise vurularak öldürüldü.

Mahkeme belgelerine göre, kurbanların gardiyanlara ateş etmeye çalıştığı izlenimi vermek için olay yerine sonradan silahlar yerleştirildi.

2012 katliamı, Temmuz 1983'teki bir isyanda 50 mahkumun öldürülmesinden bu yana yaşanan en şiddetli hapishane olayı olmuştu.