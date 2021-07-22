Son Dakika | Tırpanla ot biçerken kolundan yaralanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Samsun'da tırpanla ot biçerken kolundan yaralanan 61 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da tırpanla ot biçerken kolundan yaralanan 61 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada tırpanla ot biçen Meryem Okur (61) kolundan yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Okur, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Meryem Okur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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