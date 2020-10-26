Son dakika... Turgutlu Kaymakamı Yılmaz kendisini karantinaya aldı - Son Dakika

Son dakika... Turgutlu Kaymakamı Yılmaz kendisini karantinaya aldı
26.10.2020 04:01
Son dakika haberleri... Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kaymakamı Ali Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir yakınıyla temaslı olduğu için kendisini karantinaya aldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kaymakamı Ali Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir yakınıyla temaslı olduğu için kendisini karantinaya aldı.
Kaymakam Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bir yakınımın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle temaslısı olduğumdan bu hafta uzaktan çalışarak işime devam edeceğim. Kendi testim negatif çıkmış olup tedbir amacıyla evden işime devam ediyorum. Lütfen tedbirlere sıkı sıkıya uyalım. Temizlik-Maske-Mesafe."
Son Dakika Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, insani ateşkes konusunda anlaştı Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor