Son dakika... Van'da özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin çığ tatbikatı - Son Dakika

VAN'da, olası çığ olaylarına karşı, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinden oluşan 3 çığ timine, Abalı Kayak Merkezi'nde verilen 5 günlük eğitimin ardından, tatbikat yapıldı. Tatbikatta, ekipler, senaryo gereği çığ altında kalan 4 avcının yerlerini tespit edip cansız bedenlerine ulaştı. Çığ tatbikatını, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri de izledi.

Kentte yoğun kar yağışının ardından olası çığ olaylarına karşı profesyonel ekibin, yerinde ve anında müdahalesi için çevik kuvvet ve özel harekat polislerinden oluşan 72 kişilik ekibe, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde, karlı arazide arama-kurtarma eğitimi verildi. AFAD İl Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma kapsamında 3 tim halinde eğitime tabi tutulan polislere önce teorik eğitim verildi. Ardından kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezinde 'çığ riski', 'çığ ile mücadele', 'arama-kurtarmada dikkat edilecek konular', 'ilk müdahale', 'çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanın doğru kullanımı' konularında uygulamalı eğitimler verildi. 5 gün süren eğitimin ardından kayak merkezindeki arazide tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile protokol üyeleri de katıldı.