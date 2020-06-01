Son dakika! Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosova basınına konuştu.



Canatar şu açıklamaları yaptı:



"Muriqi ile Fenerbahçe Kulübü arasında 2023 yılına kadar devam eden bir sözleşme var, bu yüzden Vedat'ın başka bir kulübe transferi konusunda inisiyatif kullanma hakkının Fenerbahçe Kulübü'nde olduğunu belirtmek isterim. Şu ana kadar Avrupa'da değişik ülkelerden Vedat hakkında ön bilgi isteyen kulüpler oldu."







"İtalyan, İspanyol ve İngiliz kulüpleri"



"Ben de bu kulüplerin isimlerini Fenerbahçe ile bilgi amaçlı paylaştım. Vedat ile ilgilenen ve benimle iletişime geçen kulüplerin isimlerini vermeden, sadece İtalya, İspanya ve İngiltere liglerinden kulüpler olduğu bilgisini size verebilirim."



"Vedat Fenerbahçe'de çok mutlu"



"Ligler bittikten sonra olabilecek talepleri ve bonservis bedelini değerlendirecek tek adres Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Tabii ki çok önemli bir husus daha var. Vedat'ın şu an Fenerbahçe Kulübü'nde çok mutlu olduğunu, başka bir kulübe transfer olmak gibi bir çaba içerisinde olmadığını özellikle belirtmek isterim."



İTALYAN BASINI: "LAZIO 20 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI"



İtalyan basınında hafta sonu çıkan haberlerde Lazio'nun sezon sonunda 31 yaşındaki golcüsü Caicedo'yu satıp, boşluğunu Vedat'la doldurmak istediği ve bu transfer için 20 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtildi.



