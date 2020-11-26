Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" dedi.