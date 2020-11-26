Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı - Son Dakika

Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı
26.11.2020 20:43
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli Kovid-19 aşısında gönüllülere ikinci doz uygulamasının başladığını belirterek, umutlu olduklarını ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" dedi.
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