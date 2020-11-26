Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı - Son Dakika

Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı

26.11.2020 20:43
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı, System.String[]

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli Kovid-19 aşısında gönüllülere ikinci doz uygulamasının başladığını belirterek, umutlu olduklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" dedi.

Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı

Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hekimoğlu Trabzon, Batuhan Karadeniz'in 3 gol attığı maçta Kayserispor'u eledi Eski takım arkadaşı, Maradona'nın Türkiye macerasını anlattı: İnanılmazdı İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi İstanbul'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık yakalandı Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü
Hayat kurtaracak buluş! Koronavirüs hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasının gizemi çözüldü Hayat kurtaracak buluş! Koronavirüs hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasının gizemi çözüldü         
20:38
Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı         
20:31
Ukrayna ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor Ukrayna ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor         
19:47
Prof. Dr. Bilal Eryılmaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Bilal Eryılmaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi         
19:12
Son Dakika: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak Son Dakika: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak         
18:43
Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok         
17:16
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı         
15:05
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 20:58:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei