Son dakika: Yolda kalan engelli vatandaşın yardımına jandarma yetişti - Son Dakika

Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 'nde yaya devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bedensel engelli V.O.'nun akülü tekerlekli sandalyesinin şarjının bittiğini gördü. V.O.'nun yolda kaldığını tespit eden Jandarma Devriye Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Kubilay Uyar, V.O.'nun ailesine ulaşmaya çalıştı. V.O.'nun ailesine ulaşamayan jandarma ekipleri, yaklaşık 3 kilometre tekerlekli sandalyeyi yürüterek V.O.'yu sağ salim ailesine teslim etti. - İZMİR

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu