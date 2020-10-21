Son dakika: Zonguldak'taki cinayet davası - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, iki yıl önce tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, 15 yıl hapis cezası verildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Miraç Can Ö, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma salonunda, ölen İlhami Köroğlu'nun (48) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Özer, son savunmasında, savcılık aşamasında ve mahkeme sürecinde kendisini ifade edemediğini belirterek, "Benim üzerime yönelik büyük bir oyun oynandı. Ben bu işin içinden çıkamadım. Ben bu olaydan dolayı kendimi aklayamadım ve suçsuz olduğumu kanıtlayamadım. Yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Miraç Can Özer', "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki "iyi hali ve samimi anlatımları"nı göz önünde bulundurarak cezasını 15 yıla düşürdü.

Olay

Kozlu ilçesine balıkçılık yapan İlhami Köroğlu, 14 Kasım 2018'de arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra balıkçı barınağının üstünden beton zemine düşmesi üzerine kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaşamını yitirmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu'nun yaşamanı yitirmesine ilişkin yaptığı incelemede olayın cinayet olabileceği şüphesiyle inceleme başlatmış, ekipler, olay sırasında Köroğlu'nun yanında bulunan E.Ç. ve Miraç Can Özer'i 20 Kasım 2018'de gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.