"Son Şaka" filminin basın gösterimi yapıldı - Son Dakika

"Son Şaka" filminin basın gösterimi yapıldı

03.11.2020 16:59

Radyo programcısı ve komedyen Serdar Gökalp ile oyuncu Ege Kökenli'nin başrollerini paylaştığı "Son Şaka" filmi, 6 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Radyo programcısı ve komedyen Serdar Gökalp ile oyuncu Ege Kökenli'nin başrollerini paylaştığı "Son Şaka" filmi, 6 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Erkam Bülbül'ün yaptığı filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Film ekibi ve oyuncuların katıldığı etkinlikte AA muhabirine açıklamada bulunan Gökalp, İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenleri anarak, "Gerek dünyada gerek ülkemizde yaşanan üzücü olayların karşısında bir nebze de olsa tebessüm olsun diye bu filmi bu tarihte vizyona veriyoruz. Bir kere daha hepimizin başı sağ olsun. İzmir'de kaybettiğimiz canlara Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah tekrarını yaşatmasın." dedi.

Gökalp, filmi bir ayda çektiklerini aktararak, "Filmin hazırlığı aylar sürdü. Birdenbire başladık ve çekimler bir ayda bitti. Biz çekerken çok eğlendik demek istemiyorum, çekerken eğlenince filme kalmıyor çünkü. Bu filmde oynayan ve emeği olan birisi olarak şunu diyebilirim, inşallah içinde bulunduğumuz şu günlerde bu can sıkıcı olayların içerisinde birazcık tebessüm etmemizi sağlar. İzleyici biraz tebessüm ederse biz kendimizi görevimizi tamamlamış hissedeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ayşen" rolünü canlandıran Kökenli filmin çekim aşamasının keyifli geçtiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Bu zor günlerde bunları konuşmak insanın yüreğini sızlatıyor. Hem kalbimiz hem aklımız İzmir'de. Hala kurtarılmasını beklediğimiz vatandaşlarımız var. Biz de 6 Kasım'da filmimiz vizyona gireceği için bugün buradayız. İyi ve enerjisi tutan bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Ben de heyecanlıyım. Umarım seyirci de sever. Zor bir yıl geçirdik. Tam normalleşme sürecine geçtiğimiz dönemde biz çekimlere başladık. Büyük bölümünü açık havada çekmemiz çok büyük avantajdı bizim için. Ekip her zaman sosyal mesafe kurallarına uymaya çalışarak ve maskelerle, dezenfektanlarla çalıştı. Herkes kadar biz de korktuk ama hayat bir taraftan maalesef devam ediyor. Üstümüze düşeni en dikkatli şekilde yaptık. Allah'a şükür kimsede de bir hastalık, bir sıkıntı çıkmadı."

"Bütün olumsuzluklara rağmen kültür sanatın ayakta kalması önemli"

Yönetmen Erkam Bülbül de filmde çok tempolu bir hikayeyi ekrana aktardıklarını belirterek, "Bu kadar muhteşem bir ekiple çalışmak çok muhteşem bir duygu. Her zaman nasip olmaz." diye konuştu.

Bosna Savaşı'nda Aliya İzzetbegoviç'in bir orkestra kurulmasını ve kültür sanatın devam ettirilmesini istediğini dile getiren Bülbül, "O zaman bombaların altında çalan bir orkestra vardır ve bir milletin yaşadığını dünyaya ilan etmesi için çok önemli bir harekettir bu. Hayatta bütün olumsuzluklara, canımızı yakan bunca şeye rağmen kültür ve sanatın ayakta kalması hala yaşama dair o parmağı tutan elimizi de gösterir. Onun için bunun olması gerekliliğini ve ne kadar önemli olduğunu da kültür sanat camiası içerisinde sanat üretenlerin üzerine bir ödev olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Film oyuncuları arasında ayrıca Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Özer Arslan, Hikmet Körmükçü, Bülent Alkış, Kemal Başar ve Osman Doğan yer alıyor.

Senaryosunu Fatih Mutlu'nun yazdığı filmin müziklerinde ise Barış Aryay'ın imzası bulunuyor.

Komedi - aksiyon türündeki film, radyo kanalında yaptığı telefon şakalarıyla bilinen Serdar'ın, Ayşen'e evlilik teklifi sırasında yaptığı şaka yüzünden kendini affettirmeye çalışması sonrası yaşananları konu ediniyor.

Komedyen, 6 Kasım, Radyo, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Son Şaka' filminin basın gösterimi yapıldı - Son Dakika


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