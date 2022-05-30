Son yılların en kalabalık düğünü oldu! Damada 4.1 milyon TL, geline 3 kilo altın takıldı - Son Dakika
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Son yılların en kalabalık düğünü oldu! Damada 4.1 milyon TL, geline 3 kilo altın takıldı

30.05.2022 15:46

Van'da yapılan aşiret düğünü son yılların en kabalık düğününe sahne oldu. Gevdan Aşireti'nin düğününde Mehmet Aslan'ın oğlu Ceyhun Aslan'a 4.1 milyon TL takılırken, geline de 3 kilo altın takıldı.

Van'da son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan'ın oğlu, Kanaat Önderleri Federasyonu Rasim Aslan'ın yeğeni Ceyhun Aslan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

4 MİLYON 123 BİN TL NAKİT PARA TAKILDI

Tuşba ilçesi 15 Temmuz Parkı'ndaki düğün salonunda yapılan kır düğününe yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yemek ikramının ardından geçilen takı töreninde damada 4 milyon 123 bin TL nakit para, geline ise 3 kilo altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Türkiye'de son yılların en kalabalık düğünü oldu! Aşiret damadı ve gelinine takılan takı miktarı dudak uçuklatıyor

"DÜĞÜNE GELEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Mehmet Aslan, "Oğlum düğününe gerek yurt içinden gerekse yurt dışından değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'de son yılların en kalabalık düğünü oldu! Aşiret damadı ve gelinine takılan takı miktarı dudak uçuklatıyor

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN ÖNEMLİ"

Damadın amcası Kanaat Önderleri Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ise düğüne Türkiye'nin birçok ilinden misafirlerin katıldığını ifade ederek, "Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 5-6 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Biz federasyon olarak bu kültüre çok önem gösteriyoruz. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son yılların en kalabalık düğünü oldu! Aşiret damadı ve gelinine takılan takı miktarı dudak uçuklatıyor
Türkiye'de son yılların en kalabalık düğünü oldu! Aşiret damadı ve gelinine takılan takı miktarı dudak uçuklatıyor
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YORUMLAR (1)
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Son yılların en kalabalık düğünü oldu! Damada 4.1 milyon TL, geline 3 kilo altın takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son yılların en kalabalık düğünü oldu! Damada 4.1 milyon TL, geline 3 kilo altın takıldı - Son Dakika
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