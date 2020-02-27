Sonsuzluk U¨zerine - Son Dakika
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Sonsuzluk U¨zerine

7 saat önce

Filmin fragmanı "Sonsuzluk U¨zerine" İSTANBUL - Usta sinemacı Roy Andersson'un yeni filmi "Sonsuzluk U¨zerine"; hayatın hem hayallerde görülebilecek kadar güzel hem de bir o kadar acımasız tarafını anlatıyor.

Filmin fragmanı "Sonsuzluk U¨zerine"

İSTANBUL - Usta sinemacı Roy Andersson'un yeni filmi "Sonsuzluk U¨zerine"; hayatın hem hayallerde görülebilecek kadar güzel hem de bir o kadar acımasız tarafını anlatıyor.

Sonsuzluk U¨zerine

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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