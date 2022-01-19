Sony, Horizon Forbidden West'in yeni bir hikaye fragmanı yayınladı - Son Dakika

Horizon Forbidden West'in yayınlanmasına bir aydan kısa süre kala Sony, oyunun hikayesini ele alan yeni bir fragman paylaştı.

Ayrıca Türkçe altyazı desteğiyle çıkış yapacak olan Horizon Forbidden West'in geliştiricisi Guerilla Games, Aloy'un Varl ve Erend de dahil olmak Zo, Alve ve Kotallo gibi yeni müttefiklerin oyunun içerisinde yer aldığını içeren ekran görüntüleri yayınladı.

Başlangıçta oyunun 2021'de piyasaya sürülmesi planlanıyordu, ancak bir ertelemenin ardından Horizon Forbidden West'in çıkış tarihi 18 Şubat 2022 olarak belirlendi.