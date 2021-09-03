Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği "merkez" oldu - Son Dakika

Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne dönüştürüldü.

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin daha önce Yozgat Ağız ve Diş Sağlı Merkezine bağlı poliklinik olarak hizmet verdiğini anımsatarak, yapılan girişimler sonucunda merkeze dönüştürüldüğünü söyledi.

Kılıç, dönüşümde desteği bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey'in kıymetli çabası ile Sorgun'umuz müstakil ağız ve diş sağlığı merkezine kavuştu. Ahmet Efendi Mahallesi'nde faaliyet gösteren 15 ünitli Sorgun Ağız ve Diş Polikliniği, 25 ünitli olacak. Konuyla ilgili resmi süreç tamamlandı. Şu anda 8 hekim ile hizmet veren merkezimiz hizmete girmesinin ardından hekim sayısı da artacak ve vatandaşlarımız daha iyi sağlık hizmeti alabilecek. Başta Sorgun ilçemiz olmak üzere civar ilçe ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da çok önemli bir sağlık ihtiyacını giderecek olan Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.