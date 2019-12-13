Sorgun Belediyesi caddeleri yeni görünüme kavuşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun Belediyesi caddeleri yeni görünüme kavuşturuyor - Son Dakika

Sorgun Belediyesi caddeleri yeni görünüme kavuşturuyor

7 saat önce

Sorgun Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladığı Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ında üst yapı çalışmalarına başladı.

Sorgun Belediyesi caddeleri yeni görünüme kavuşturuyor, System.String[]

Sorgun Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladığı Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ında üst yapı çalışmalarına başladı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini ifade ederek, ekim ayının başlarında eski belediye binasının yıkımı ile başlayan çalışma sürecinin, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ile devam ettiğini söyledi.


Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışmasının tamamlandığını belirten Ekinci, "Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımların yapılmasına başlandı. Şimdi, Atatürk Bulvarı'ndaki refüjün kaldırılması ve buradaki ağaçların başka yerlere nakledilme çalışmaları yapılıyor. Önce iş makineleriyle refüjü söktük. Şimdi de burada bulunan ağaçları söküp, Eğriöz Deresi kenarındaki yola dikiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında hem Cumhuriyet Caddesi hem de Atatürk Bulvarı modern ve kullanışlı bir hale dönüştürülmüş olacak." dedi.

Cumhuriyet Caddesi, Sorgun Belediyesi, Atatürk Bulvarı, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada
Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye "Libya mutabakatı" tepkisi: AB hüküm veremez Fatih'te silahlı kavga! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada

Son Dakika Haberleri
23:45 Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
23:44 Muğla antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika
23:43 Hafif ticari araç otomobillere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
23:39 Aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı - Son Dakika
23:37 Akdeniz Belediyesi'nin projesine, 'Türkiye Altın Marka' ödülü - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 23:51:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sorgun Belediyesi caddeleri yeni görünüme kavuşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]