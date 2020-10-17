"Sosyal Atölye" projesi OSTİM OSB'de hayata geçirilecek - Son Dakika

"Sosyal Atölye" projesi OSTİM OSB'de hayata geçirilecek

17.10.2020 11:05

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSTİM OSB), sosyal girişimcilik ya da sosyal inovasyon alanında faaliyet göstermek isteyen kişi veya kuruluşların farkındalıklarını artırmak amacıyla "Sosyal Atölye" adıyla OSTİM Sanayi ve Toplum Değer Üretme Merkezi projesi başlatılacak.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSTİM OSB), sosyal girişimcilik ya da sosyal inovasyon alanında faaliyet göstermek isteyen kişi veya kuruluşların farkındalıklarını artırmak amacıyla "Sosyal Atölye" adıyla OSTİM Sanayi ve Toplum Değer Üretme Merkezi projesi başlatılacak.

Proje, Ankara Kalkınma Ajansının (AKA) desteği, OSTİM OSB ve Ankara Sanayi Odasının (ASO) ortaklığı ve OSTİM Teknik Üniversitesinin koordinasyonuyla gerçekleştirilecek.

Projeyle sosyal inovasyon ve girişimcilik konusuyla ilgili bölgesel ve ulusal düzeyde farkındalığın yükseltilmesi, inovatif ürünlerin sadece teknolojik çıktı olmasının ötesine geçerek, insan odaklı olması bilincinin girişimci ve girişimci adaylarına kazandırılması amaçlanıyor.

Hedef grup ve müşteriler içindeki işletmelerin yanı sıra üniversiteler ile iş birliği yapılması, OSTİM ve ASO bünyesindeki işletmelerin ekosistemdeki mevcut sosyal girişim ürünlerini satın alması veya fonlaması gibi sonuçların elde edileceği projeyle, Ankara'daki sosyal girişimcilere çok yönlü hizmet veren çekim merkezi oluşturulması öngörülüyor.

"Canlı ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz"

OSTİM Teknik Üniversitesi Girişimcilik, Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Begüm Şahin, "Sosyal Atölye" olarak da adlandırılan OSTİM Sanayi ve Toplum Değer Üretme Merkezi'nin, sosyal inovasyon konusunda farkındalık yaratmayı ve var olan farkındalığı artırmayı amaçladığını söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Merkez, eğitim faaliyetlerinin yanında sosyal problemlerin çözümüne yönelik en başta sanayi ile iş birliği yapacak, mevcut firmaları sosyal girişimciliğe ve inovasyona özendirecek, sosyal fayda çabasını artıracak yeni projeler geliştirecek. Proje üretmek isteyen sivil toplum ve devlet kuruluşlarına hizmet verecek canlı ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz."

Şahin, özellikle OSTİM OSB'deki yaklaşık 6 bin firmanın sosyal değer üretme kapasitesinin artırılması için farkındalık yaratmakla başlayacak çabanın önce Ankara genelinde uygulanacağını, daha sonra ulusal ve uluslararası boyuta taşınacağını bildirdi.

Proje ekibinde yer alan öğretim görevlileri Doğuş Yüksel, Bora Öç ve Araştırma Görevlisi Seray Yeşilırmak ile toplumsal değer üretmenin parçası olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Şahin, Sosyal Atölye'nin sosyal girişimcilik ya da sosyal inovasyon alanında çalışan yerel, ulusal ve uluslararası ağlara üyelik ve ortaklıkların oluşması anlamında merkez haline geleceğini söyledi.

Gİrişimcilik, toplum, Atölye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Sosyal Atölye' projesi OSTİM OSB'de hayata geçirilecek - Son Dakika Ekonomi

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