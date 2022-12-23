Başındaki feste, "Osmanlı'nın torunuyuz" yazan adama Osmalı'nın kurucusu soruldu, verdiği yanıt şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Başındaki feste, "Osmanlı'nın torunuyuz" yazan adama Osmalı'nın kurucusu soruldu, verdiği yanıt şaşkınlık yarattı

23.12.2022 11:23

Sosyal medyada gerçekleştirilen bir röportajda kafasında "Osmanlı'nın torunuyuz" fesi taşıyan bir vatandaşa "Osmanlı'nın kurucusu kimdir?" sorusu soruldu. Gencin yanıtı ise "Osmanlı'dan bildiğim sadece macun var" oldu.

Sosyal medyada gerçekleştirilen bir röportaj hayli dikkat çekti. Vatandaşlara" Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir" sorusu yöneltildi.

"OSMANLI'DAN SADECE MACUNU BİLİYORUM"

"Biz Osmanlı torunlarıyız" yazılı fes takan bir vatandaş, soruya "Osmanlı macunu satıyorum. Osmanlıdan bir bildiğim macun var, başka da bir şey bilmiyorum" dedi.

YAŞLI VATANDAŞIN CEVABI DA DİKKAT ÇEKTİ

Yaşlı bir vatandaş ise "Edebali hazretleri, Orhan Gazi, Osman Gazi, Fatih Mehmet Sultan... Biter mi? Bunlar bir ordu gibi gelmişler. Kimi havacı, kimi bahriyeli, kimi karacı" diye konuştu.

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