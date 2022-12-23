Sosyal medyada gerçekleştirilen bir röportaj hayli dikkat çekti. Vatandaşlara" Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir" sorusu yöneltildi.
"Biz Osmanlı torunlarıyız" yazılı fes takan bir vatandaş, soruya "Osmanlı macunu satıyorum. Osmanlıdan bir bildiğim macun var, başka da bir şey bilmiyorum" dedi.
Yaşlı bir vatandaş ise "Edebali hazretleri, Orhan Gazi, Osman Gazi, Fatih Mehmet Sultan... Biter mi? Bunlar bir ordu gibi gelmişler. Kimi havacı, kimi bahriyeli, kimi karacı" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Başındaki feste, 'Osmanlı'nın torunuyuz' yazan adama Osmalı'nın kurucusu soruldu, verdiği yanıt şaşkınlık yarattı - Son Dakika