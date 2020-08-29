Sosyal medyada organize olup yanan evi yaptılar - Son Dakika

Sosyal medyada organize olup yanan evi yaptılar

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oturan 2 çocuklu aile, epilepsi hastası olan kızlarını alarak bayram ziyaretine gittikleri sırada evlerinde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Sosyal medyada organize olup yanan evi yaptılar, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oturan 2 çocuklu aile, epilepsi hastası olan kızlarını alarak bayram ziyaretine gittikleri sırada evlerinde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan 23 yaşındaki oğulları yaralanırken evleri küle döndü. Sosyal medyada 'Biz İzmitiz' adlı grup üyeleri yardım için kolları sıvadı. Kendi aralarında organize olan farklı meslek mensubu grup üyeleri evi yeniledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oturan 2 çocuklu ailenin bayram günü evlerinde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Ev tamamen kül olurken, sosyal medyada 'Biz İzmitiz' adlı grup üyeleri hemen harekete geçti. Kendi aralarında organize olan farklı meslek mensubu grup üyeleri evi yeniledi. Grubun kurucusu Hüseyin Erol başkanlığında çalışmalara başlayan yardımseverler elektrik, su ve doğalgaz tesisatlarını yeniledi. Kullanılamayacak derecede zarar gören zeminleri, kırılan camları, kapı ve çerçeveleri değiştirdi. Banyoyu ve mutfağı yeniledi. Bir kısmı yanan çatıyı yeniledi. ve ardından elle tutulur tek eşya kalmayan evin odalarını teker teker döşedi.

Aile barınma evinde kalıyor

Yaklaşık 3 gün önce evin neredeyse tüm eksiklerini gideren Biz İzmitliyiz Grubu üyeleri aileyle ilgilenmeyi de ihmal etmedi. Yangından sonra belediye tarafından barınma evinde misafir edilen aile üyelerinden Sevda Hanım işe yerleştirildi. Yangında yüzünden travma yaşayan çocuklar destek almaya başladı. İpek Ailesi şimdilerde çocuklarının psikolojik olarak tamamen iyileşmesi ve evlerine yeniden dönmek için gün saymaya başladı.

"Her şeyimiz kül olmuştu"

Kozluk Mahallesi Muharebe Meydanı Bozdağ Apartmanı'ndaki evlerinden yaklaşık 3.5 aydır uzak kalan, yaşadıkları zorluğu ve kendilerine uzatılan yardım eliyle ilgili duygularını paylaşan Sevda İpek, " Ramazan Bayramı'nın ilk günüydü. Epilepsi olan kızım Tuana'yı (10) alıp bayram ziyaretine gitmiştik. Oğlum Tunahan (23) evde kalmıştı. Nedeni belli olmadığı rapor edilen yangın büyük hasara neden oldu. Her şeyimiz kül oldu. Sonrasında belediye bizi geçici barınma evinde misafir etti. Hala buradayız. Çocuklar tedavi görüyor. Psikolojik olarak çok etkilendiler. Küçük kızım çok sıkıntılı, krizleri arttı. Çocuklar şuan eve geçmek istemiyorlar. Zamana ve sürece ihtiyacımız var. Biz İzmitiz Grubu ve Hüseyin Erol'dan Allah razı olsun. Bizimle çok ilgilendiler. Yapmak istediklerinin çok fazlasını yaptılar. Bizimle ilgilenmeleri bile çok büyük anlam ifade ediyor. Verdikleri desteği tarif etmem imkansız. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bize yakışanı yaptık"

Binlerce kişiyi harekete geçiren çağrıyı yaparak ailenin evinin yenilenmesini organize eden Biz İzmitiz Grubu Yöneticisi Hüseyin Erol ise, "Bize yakışanı yaptık. Birlikte başardık. Bu üzücü olayı öğrendiğimizde grubumuzda destek çağrısı yaptık. Covid-19 salgınına rağmen hemşerilerim çağrıma duyarsız kalmadılar. Destek olup yağdılar. Hep birlikte önce giysi sonra maddi destekle evin tüm fiziksel donanımını sil baştan yaptık. Topladığımız sıfır ve az kullanılmış eşyalarla evi dayayıp döşedik" dedi ve "Siz bir ailenin yaşamına dokundunuz. Varlıklarını sürdürebilme imkanı verdiniz. Allah binlerce kez sizlerden razı olsun. Bunu siz başardınız. Kardeşliğin, güvenin, dayanışmanın, hemşehri olmanın ne denli önemli olduğunu 'Biz daha ölmedik, işte buradayız' diyerek tekrar hatırlattınız. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Ayağınıza taş değmesin. Ailenizi felaketlerden, beladan ve kötülükten korusun" diyerek teşekkür etti. - KOCAELİ

Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sosyal medyada organize olup yanan evi yaptılar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor
Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı         
14:32
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım         
14:31
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı         
14:08
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı         
13:32
Göztepe, Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün peşine düştü Göztepe, Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün peşine düştü         
13:01
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı         
12:58
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı         
12:53
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü         
12:24
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir         
12:12
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor         
11:01
Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi         
10:55
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada         
10:43
Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun         
10:13
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı         
10:11
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü         
10:01
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı         
09:35
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı         
09:31
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu         
09:00
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti         
08:33
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar         
00:28
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü         
00:03
Alaattin Çakıcı'dan Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama         
21:31
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti         
20:46
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 17:28:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyada organize olup yanan evi yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei