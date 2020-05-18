Sosyal medyadan İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen şüpheli adliyede (2) - Son Dakika
Sosyal medyadan İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen şüpheli adliyede (2)
TUTUKLANDIAntalya'da, sosyal medyadan İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Erez, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'da, sosyal medyadan İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Erez, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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18.05.2020 21:47:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyadan İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen şüpheli adliyede (2) - Son Dakika