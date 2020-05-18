Sosyal medyadan İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

Antalya 'da, sosyal medyadan İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Erez, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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