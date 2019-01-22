Son Dakika Haberleri: Soylu'dan "Sahte Hesaplarla Dolandırıcılık" Uyarısı

Soylu'dan "Sahte Hesaplarla Dolandırıcılık" Uyarısı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatandaşlarımızı, Twitter'ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, 'hayal kırıklığına uğratan' reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.

Soylu'dan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatandaşlarımızı, Twitter'ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, 'hayal kırıklığına uğratan' reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "sahte hesaplarla dolandırıcılık" konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızı, Twitter'ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, 'hayal kırıklığına uğratan' reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." paylaşımı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:58 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Twitter, Güncel
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