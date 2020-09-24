SPK haftalık bülteni - Son Dakika

SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Esenboğa Elektrik Üretim'in pay başına 8,5 lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik'in pay başına 6,9 liradan halka arzını onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Esenboğa Elektrik Üretim'in pay başına 8,5 lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji

ve Mühendislik'in pay başına 6,9 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Esenboğa Elektrik Üretim'in pay başına 8,5 lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik'in pay başına 6,9 liradan halka arzını, Garanti Yatırım Ortaklığı'nın 2,5 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Aktif Yatırım Bankası'nın 3 milyar lira, HSBC Bank'ın 3 milyar lira, İş Faktoring'in 672 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ'ye 27 bin 47 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Gayrimenkul değerleme

kuruluşlarının elektronik bildirimleri

SPK'nın, sermaye piyasasında faaliyet gösteren gayrimenkul değerleme

kuruluşlarının elektronik bildirimlerine ilişkin yaptığı duyuruda şunlar kaydedildi:

"Kurulumuzun 24 Eylül 2020 tarih ve 60/1204 sayılı kararı uyarınca gayrimenkul değerleme kuruluşları III-62.3 sayılı

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ çerçevesinde

yapmakla yükümlü bulundukları bildirimleri, 1 Ekim 2020'den itibaren elektronik imza ile elektronik ortamda

Uzaktan Veri Alım Platformu-Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Sistemi (UVAP-GDKS) uygulaması aracılığıyla yerine getireceklerdir.

UVAP-GDKS'ye geçiş ile birlikte mevcut bildirim sistemi UVAP-DK'nın kullanımına son verilecek ve Kurulumuzun 22 Ocak 2013 tarih

ve 3/67 sayılı kararı yürürlükten kalkacaktır. Bunun yanında Kurul'un bildireceği tarihe kadar gayrimenkul değerleme

kuruluşlarının yazılı olarak bildirimlerini yapmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Yeni sisteme geçişte takip edilecek süreçler hakkında gayrimenkul değerleme kuruluşlarına Kurul tarafından ayrıca

bilgilendirme yapılacaktır. UVAP-DK'ya veri giriş yetkililerinin mevcut yetkisi UVAP-GDKS'ye aktarılacak olup ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Yeni sisteme geçiş sonrası yapılacak yetkilendirme talepleri ise gayrimenkul değerleme

kuruluşunun yönetim kurulu kararıyla belirlenmiş veri girişine yetkili sorumlu değerleme uzmanlarının veya temsile yetkili

yöneticilerinin isim-soy isim, e-posta ve T.C. kimlik numarası bilgisinin gdks@spk.gov.tr adresine iletilmesi suretiyle

gerçekleştirilecektir.

Kurulumuzun yukarıda yer verilen kararı uyarınca 1 Ekim 2020'den itibaren gayrimenkul değerleme kuruluşlarının

tebliğ kapsamında yapılması zorunlu bildirimleri elektronik ortamda UVAP-GDKS aracılığıyla gerçekleştirmemeleri halinde

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sorumlulukları doğacağından haklarında idari işlem tesis edilebilecektir."

Sermaye Piyasası Kurulu, Gayrimenkul, Enerji, Kurul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 19:15 - Kaynak: AA

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