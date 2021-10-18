Üye Girişi
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçına doğru - Antrenman - Son Dakika

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçına doğru - Antrenman

18.10.2021 19:42

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim, galibiyet istediklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim, galibiyet istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesi Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, "Kazanma isteğimiz var. Savunmada Ajax maçından daha iyi oynamamız gerekiyor. Ofansif olarak ise Borussia Dortmund maçından daha iyi olmalıyız. Tecrübesizlikten dolayı yaptığımız hataları yarın yapmamaya çalışıp iyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 3 mağlubiyet alarak gruptan çıkan takım olmadı. UEFA Avrupa Ligi de önemli ama biz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. O yüzden yarınki maç çok önemli." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın önemli oyuncuları olduğunu aktaran Amorim, şunları kaydetti:

"Braga'da oynadığım dönemde burada maça çıkmıştım. Stat değişmiş. O dönem Beşiktaş'ta Manuel Fernandes vardı. Şimdi Rosier, Batshuayi, Pjanic, Vida gibi oyuncular var. Rosier, Portekiz'de bulamadığını burada buldu. Yarın Pjanic'e top, Batshuayi'ye de alan bırakırsak zorlanırız. Ghezzal da öyle. Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız. Atmosfer burada çok iyi. Oyuncular da bunu biliyor. Galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklar."

Beşiktaş'ın maçı domine etmek isteyeceğini dile getiren Amorim, "Yarın topla oynayan taraf olmak isterim. İlk iki maçta rakiplerimiz topu bize bırakmadı fakat burada galibiyet önemli. Beşiktaş geçen sene şampiyon olan bir takım ve oyunu domine etmek, topa sahip olmak isteyeceklerdir. Biz de Dortmund maçında savunmada kompakt bir oyun oynadık. Oradaki gibi topa sahip olmak ve erken bir gol bulmak istiyoruz. Beşiktaş'ın yarın çok güçlü başlayacağını düşünüyorum. Burada fantastik bir atmosfer var. Dortmund maçında olduğu gibi oyunu tutmak ve hızlı başlayıp gol bulmak istiyoruz. Portekiz'de Porto, Benfica gibi takımlarda da böyle atmosfer var, oralardan çıktık. Eminim yarın böyle bir şey için oyuncularım ellerinden geleni yapacaktır." şeklinde konuştu.

Amorim ayrıca, sakatlığını atlatan Pedro Gonçalves'in de yarın oynayabileceğini söyledi.

Adan: "Yarın için tek düşüncemiz ilk 3 puanımızı almak"

Basın toplantısında konuşan İspanyol kaleci Antonio Adan ise şunları kaydetti:

"Yarın için tek düşüncemiz ilk 3 puanımızı almak. İlk iki maçta iyi performans sergiledik ama puan alamadık, bu maçta güven sağlamak ve puan almak istiyoruz. Beraberlik gibi bir düşüncemiz yok, kesinlikle galibiyet almak istiyoruz. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. Önümüzde 4 maç var, henüz bitmiş bir şey yok. Genç bir kadromuz var ama Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyorsanız tecrübe önemli. Genç bir kadromuz var, bu da daha çok istememizi sağlıyor. Ajax karşısında tecrübesizlikten ötürü istediğimizi alamadık. Yarın da tecrübemizi yansıtmaya ve daha kompakt oynamaya çalışacağız. Pjanic farklılık katabilir, önemli hücum oyuncuları var ama biz Beşiktaş'a bir takım olarak bakıyoruz."

Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

Portekiz ekibi, yarın oynanacak maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Vodafone Park'ta 15 dakikası basına açık olan antrenmanda Sporting Lizbonlu oyuncular, çeşitli pas çalışmaları yaptı.

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçına doğru - Antrenman
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçına doğru - Antrenman
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçına doğru - Antrenman
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçına doğru - Antrenman

Sporting, Beşiktaş, oyunlar, Lizbon, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş-Sporting Lizbon maçına doğru - Antrenman - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19:14 Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "acil" çağrı: Toplanmamız lazım PCR testi pozitif olan çocuk, babasının otomobili ile 5 yaşındaki çocuğa çarptı 19:10 PCR testi pozitif olan çocuk, babasının otomobili ile 5 yaşındaki çocuğa çarptı Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi 18:33 Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan hakkında suç duyurusu 18:10 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan hakkında suç duyurusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı 17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı 16:54 Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı 16:11 Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:39 Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın cenazesi hayatını adadığı Baykar tesislerine getirildi
18:33 Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi
18:04 Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı
18:03 Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu
17:57 Son Dakika: TFF'den, başta Fenerbahçe ve hakemleri eleştiren kulüplere uyarı geldi: Dikkatli olun
17:37 "Bataklık" operasyonunda yargılanan "Türk Escobar" Nejat Daş savunmasını yaptı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı
17:30 Ali Güneş itiraf etti: Aziz Yıldırım bana dedi ki, 'F.Bahçeli futbolcu en güzel bayanlarla görüşür'
17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan küstah sözler: ABD, Türkiye'nin itirazlarını dikkate almadı Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan küstah sözler: ABD, Türkiye'nin itirazlarını dikkate almadı         
19:46
Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti         
19:13
İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün halay ile imtihanı! Kürtçe şarkı eşliğinde çektikleri halay dalga konusu oldu İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün halay ile imtihanı! Kürtçe şarkı eşliğinde çektikleri halay dalga konusu oldu         
18:41
Son dönemde yaşanan taksi sorununa İçişleri Bakanlığı'ndan yeni hamle! 12 kural yayınlandı Son dönemde yaşanan taksi sorununa İçişleri Bakanlığı'ndan yeni hamle! 12 kural yayınlandı         
18:27
Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu         
18:03
Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı         
17:29
Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor         
16:56
Tek oturuşta 2,5 kilo et mi yiyor? Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Tek oturuşta 2,5 kilo et mi yiyor? Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
16:33
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak         
15:24
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş'a fiyat biçilemiyor 30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:04
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 20:05:10. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş-Sporting Lizbon maçına doğru - Antrenman - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement