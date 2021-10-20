Olimpiyat Meşalesi, Pekin'de - Son Dakika

- Olimpiyat Meşalesi, Pekin'de

PEKİN - Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları için Yunanistan'da yakılan olimpiyat meşalesi Çin'in başkenti Pekin'e getirildi.

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları için Yunanistan'da yakılan olimpiyat meşalesi, bu sabah itibariyle Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı. Pekin'de yer alan Olimpiyat Kulesi'nde düzenlenen törende, Yunanistan'dan getirilen ve fener içinde muhafaza edilen ateşi Pekin Belediye Başkanı ve Pekin 2022 Organizasyon Komitesi Başkanı Cai Qi teslim aldı. Pekin Belediye Başkan Yardımcısı ve Pekin 2022 Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Zhang Jiandong, Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarında tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğinin korunmasına öncelik verileceğini belirtti.

Pekin 2022 Organizasyon Komitesi'nin açıklamasında, meşalenin öncelikle Olimpiyat Kulesi'nde sergileneceği, daha sonra Çin genelinde yapılacak meşale turuyla Olimpiyat ruhunun yayılmasının ve daha fazla kişinin buz ve kar sporlarına katılmaya teşvik edilmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları önümüzdeki yıl 4-20 Şubat günleri arasında, Kış Paralimpik Oyunları ise 4-13 Mart günleri arasında düzenlenecek. Daha önce 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Pekin, böylelikle hem yaz hem de kış Olimpiyat oyunlarını düzenleyen ilk kent olacak.