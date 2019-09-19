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Spor ryan donk türkiye'de her şey olabilir

29 dakika önce

SPOR Ryan Donk Türkiye'de her şey olabilirGeri dönmek güzel olduFernando Muslera alev aldıArtık şaşırmıyorumSerhan TÜRK BRUGGE (DHA) - Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, Club Brugge karşılaşmasının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

SPOR Ryan Donk Türkiye'de her şey olabilir

Geri dönmek güzel oldu

Fernando Muslera alev aldı

Artık şaşırmıyorum

Serhan TÜRK BRUGGE (DHA) - Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, Club Brugge karşılaşmasının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Eski takımı Club Brugge'ye karşı forma giymenin çok güzel olduğunu dile getiren Donk, Çok güzel bir duyguydu geri dönmek. Bu şehri, bu kulübü, bu takımı çok seviyorum. Geri dönmek güzel oldu. Maç hakkında ise oyunu kontrol edemedik ve bu bizim için işleri zorlaştırdı. Farklı bir sisteme geçtik ve geçişte zorlandık. Sonrasında daha fazla gol şansı yakaladık ve arkamızda da Fernando Muslera alev aldı ifadelerini kullandı.

ARTIK ŞAŞIRMIYORUM

Süper Lig'de yeni sezona iki kırmızı kart görerek ve birçok sakatlık geçirerek başlamalarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Donk, Daha fazla bunları düşünmüyorum çünkü 5 senedir oradayım. Türkiye'de her şey olabilir. 14 sarı kart ve 5 kırmızı kart görebilirsiniz. Artık şaşırmıyorum dedi.

Falcao transferini değerlendiren Donk, Falcao kaliteli bir oyuncu. Eğer Falcao'yu kulübe getirme şansınız varsa, onu almalısınız. Şimdi o burada ve umarım muhteşem şeyler başarırız diye konuşurken, eski takım arkadaşı Mbaye Diagne ile karşılıklı oynamasıyla ilgili gelen soruya ise Kısa bir zaman oynadık, umarım bir dahakine daha fazla süre karşılaşırız yanıtını verdi.

Spor ryan donk türkiye'de her şey olabilir

Fernando Muslera, Ryan Donk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:27 Kaynak: DHA
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