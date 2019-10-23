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Spor tff yönetimi'nden vali yerlikaya'ya ziyaret

59 dakika önce

SPOR TFF Yönetimi'nden Vali Yerlikaya'ya ziyaretNihat Özdemir, Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını Vali Yerlikaya'ya hediye ettiİSTANBUL,(DHA)Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

SPOR TFF Yönetimi'nden Vali Yerlikaya'ya ziyaret

Nihat Özdemir, Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını Vali Yerlikaya'ya hediye etti

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. İstanbul Valilik Binası'ndaki kabulde Vali Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri istişarelerde bulundu. Toplantı sonrası Nihat Özdemir, Fransa karşılaşmasında Merih Demiral'ın ikili mücadele sırasında yırtılan formasını değiştirirken yere düşen ve öpüp alnına koyduktan sonra giydiği 3 numaralı formayı Ali Yerlikaya'ya hediye etti.

Vali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu ile istişarelerde bulunduk. Her zaman Türkiye Futbol Federasyonumuzun ve Millilerimizin yanındayız. Milli gururumuz Merih Demiral'ın Fransa maçında öpüp alnına koyarak giydiği forma için federasyonumuzun değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Şenol Güneş hocamız ile birlikte göğsümüzü kabartan tüm Milli takım mensuplarına Euro2020 yolunda başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.

Spor tff yönetimi'nden vali yerlikaya'ya ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu, merih demiral, Nihat Özdemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:17 Kaynak: DHA
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