Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor
'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada orta alanda buluştuğu topla ceza sahası içerisine giren Ömer Ali
'nin şutunu Muhammed kurtardı.
4. dakikada Latovlevici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Aytaç'ın vuruşu direkten döndü.
25. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı.
34. dakikada Traore'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic'in aşırtma şutunu Muhammed son anda kornere çeldi.
41. dakikada Saivet'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jevtovic Vergini'yi çekince müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada Umut Nayir'in sol köşeye kullandığı penaltı vuruşu direkten geri geldi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkahya
xx, Kerem Ersoy
xx, Cevdet Kömürcüoğlu
xx
Bursaspor: Muhammed Şengezer xxx, Barış Yardımcı
xx, Santiago Vergini xx, Ertuğrul Ersoy
xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara
xx, Yusuf Erdoğan
xx, Tunay Torun
? (Henri Saivet
dk. 10 xx), Iasmin Latovlevici
xx, Umut Nayir x
Yedekler: Okan Kocuk
, Allano Lima
, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Aurelien Chedjou, F.Emre Ünver, Ramazan Keskin
, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı
xx, Nejc Sukubic xx, Ali Turan xx, Petar Filipovic xx, Leonard Zuta xx, Volkan Fındıklı
xx, Marko Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner
xx, Deni Milosevic xx, Abdou Razack Traore
xx, Adis Jahovic xx
Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran
, Mücahit Atalay
, Fallou Diagne, Mustapha Yatabare
, Ali Çamdalı
, Uğur Demirok
, Moryke Fofana, Yehven Opanasenko, Ferhat Öztorun
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
- BURSA