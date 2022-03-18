Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

18.03.2022 21:56
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada sağ taraftan Salih Dursun'un içeri çevirdiği topa Emre Mor'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

75. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Emre Mor ceza sahası içerisine girerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

89. dakikada ceza yayı önünden Biglia'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal topu kornere çeldi.

Stat: Atatürk Olimpyat

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Candaş Elbil xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun xx, Biraschi xx, Balkovec xx, Burak Bekaroğlu xx, Biglia xx, Emre Mor xxx (Ahmed Musa dk. 81 ?), Bistrovic xx (Levent Mercan dk. 81 ?), Toure xx (Samed Onur dk. 90+2 ?), Jimmy Durmaz xx (Karamoh dk. 71 x), Pesic xx (Alpaslan Erdem dk. 90+2 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Adnan Uğur, Salibur, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Ramazan Civelek xx, Uğur Demirok xx, Hosseini xx, Onur Bulut xx, İbrahim Akdağ xx (Campanharo dk. 46 x), Cardoso xx (Gökhan Sazdağı dk. 64 x), Bertolacci xx, Abulkadir Parmak xx (Emrah Başsan dk. 90+ 5 ?), Thiam xx (Mustafa Pektemek dk. 64 x), Gavranovic xx (İlhan Parlak dk. 64 x)

Yedekler: Lung, Kolovetsios, Kemen, Hayrullah Erkip, Mert Çetin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Emre Mor (dk. 11, 36 ve 75) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Biglia, Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük), Hosseini, Mustafa Pektemek, Bertolacci (Kayserispor)

(Bora Akyol - Samet Yalçın/ İHA)

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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