Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1329 lira 17 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 113 bin 490 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 154 bin 235 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1329 lira 17 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 838 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1369 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 1289 lira 29 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 198 milyon 312 bin 848 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 198 milyon 20 bin 660 metreküp olarak kayda geçti.