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Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22.07.2021 14:09
Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 59 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 59 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 418 bin 973 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 833 bin 85 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 59 lira 51 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 146 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 121 lira 30 kuruş, satış fiyatı 1997 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 661 bin 604 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 628 bin 966 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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