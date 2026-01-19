Springsteen Şarkısını Öldürülen Göçmene İthaf Etti - Son Dakika
Springsteen Şarkısını Öldürülen Göçmene İthaf Etti

19.01.2026 14:29
Bruce Springsteen, ICE görevlisi tarafından öldürülen Renee Good'a, 'The Promised Land' şarkısını adadı.

ABD'li müzisyen Bruce Springsteen, "The Promised Land" şarkısını, 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) görevlisi tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good'a ithaf etti.

The New York Times gazetesinin haberine göre Springsteen, New Jersey eyaletindeki Red Bank kasabasında düzenlenen Light of Day Winterfest'te sürpriz şekilde sahneye çıktı.

Springsteen, yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın şehirlere ICE görevlileri konuşlandırması ve 7 Ocak'ta Renee Nicole Macklin Good'un ICE polisi tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

İnanılmaz derecede kritik bir dönemden geçildiğini belirten Springsteen, ABD'nin son 250 yıldır savunduğu idealler ve değerlerin hiç olmadığı kadar sınandığına işaret etti.

Springsteen, federal birliklerin ağır silahlarla bir kente müdahale etmesine ve protesto hakkını kullananların öldürülmesine karşı çıkanların Trump'a mesaj vermeleri gerektiğini söyledi.

"The Promised Land" şarkısını Minneapolis'te ICE polisi tarafından öldürülen Good'a ithaf eden Springsteen, "Bu şarkı sizin için ve üç çocuk annesi, Amerikan vatandaşı Renee Good'un anısına." dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Abigail Jackson ise kimsenin Springsteen'in "kötü siyasi görüşlerini" umursamadığını savundu.

Jackson'ın, hukukun üstünlüğüne inanıyorsa Springsteen'in yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini, federal operasyonları engellemenin suç olduğunu ve bir kişinin aracını silah gibi kullanması halinde polisin meşru müdafaa hakkının bulunduğunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Daha önce de Trump'a yönelik eleştirilerde bulunmuştu

Springsteen, 2024'te eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kampanyasını desteklemiş, Trump'ı "hayatı boyunca gördüğü en tehlikeli başkan adayı" olarak tanımlamıştı.

Ayrıca Springsteen, İngiltere'de geçen yıl düzenlenen "Land of Hope and Dreams" turnesinin açılışında Trump yönetimini sivil hakları çiğnemek ve diktatörlerin yanında yer almakla suçlamıştı.

Buna yanıt olarak Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Springsteen'in "çenesini kapatması gerektiğini" belirtmiş ve Springsteen, Beyonce ve Oprah Winfrey gibi ünlüler hakkında "kapsamlı soruşturma" başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışan civardaki kişilerin çektiği, sosyal medyada paylaşılan videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye aracın önüne yaklaşan diğer ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş etmesi dikkati çekmişti.

Öldürülen kadın, 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good olarak teşhis edilmişti.

Kaynak: AA

