Üye Girişi
Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi - Son Dakika

Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi

29.11.2021 18:17

İstanbul'da hem pazartesi hem de fırtınanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'lere geldi. Trafik haritasının kıpkırmızı olduğu kentte, vatandaşlar evlerine gitmenin yollarını arıyor.

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos ve yağış, megakentin trafiğini de felç etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanırken, yoğunluk ise İBB verilerine göre yüzde 81 seviyelerine ulaştı.

TRAFİK FELÇ OLDU

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli lodos ve yağışlı havanın etkili olduğu megakentte, araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar trafiği adeta felç etti.

TEK ŞERİTTEN AKIYOR

İstanbul'un bir çok noktasındaki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi. İstanbul Boğazındaki lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ise trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı raylı sistem seferlerinde ve deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor.

Şu anda her taraf kıpkırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 81'e ulaştı
Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi

istanbul büyükşehir belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul, Lodos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Casusluktan gözaltına alınan DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı 18:39 Casusluktan gözaltına alınan DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Mavi Marmara gemisi satıldı 15:44 Mavi Marmara gemisi satıldı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Güvenlik güçleri bile şaşkın! Ticari taksinin tepe lambasından 107 gram esrar çıktı 15:05 Güvenlik güçleri bile şaşkın! Ticari taksinin tepe lambasından 107 gram esrar çıktı
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Son Dakika Haberleri
18:17 Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi
18:08 Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi
18:08 Son dakika: Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın kalp krizi geçirdi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
17:50 İşte Bülent Arınç'ın damadının beraat gerekçesi! Gülen'e saygı duymak, örgüt üyeliği için yeterli görülmedi
17:40 İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da devam edecek
17:27 Tekirdağ'dan tsunamiyi andıran görüntüler! Deniz ve kıyı şeridi birleşti
17:06 Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış!
17:04 Altının kilogramı 730 bin liraya çıktı
16:53 HDP'nin kapatılma davasında gelişme! Esas hakkındaki görüş AYM'ye sunuldu
16:51 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in tabutuna birlikte omuz verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in tabutuna birlikte omuz verdi         
18:47
Biontech, Omicron varyantı için yeni bir aşı geliştirmeye başladı Biontech, Omicron varyantı için yeni bir aşı geliştirmeye başladı         
18:36
Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı! Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!         
16:27
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi         
15:41
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 18:53:29. #1.11#
SON DAKİKA: Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement