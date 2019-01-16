Son Dakika Haberleri: Su Samurunun Balık Keyfi

Su Samurunun Balık Keyfi

1 saat önce

Su samurunun balık keyfiTUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan su samuru balık yerken görüntüledi.

Su samurunun balık keyfi

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan su samuru balık yerken görüntüledi.
Tunceli'de profesyonel fotoğrafçılık ve belgesel yapımcılığı yapan Malik Kaya, Pülümür Vadisi'nde dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurunu balık yerken görüntüledi. Sık sık suya dalarak yakaladığı balıkları bir kayanın üzerinde yiyen su samuru daha sonra gözden kayboldu.
Bugüne kadar kentte, vaşaktan, dağ keçilerine, ayıdan kurda kadar çok sayıda yaban hayvanını görüntülediğini belirten Malik Kaya, "Kentimiz doğal hayat açısından son derece zengin. Ben de yıllardır bu zenginlikleri kayıt altına alıyorum. Temennimiz sadece ilimizin değil ülkemizin hatta dünyanın zenginliği olan bu türlerin korunarak geleceğe taşınması" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Malik Kaya, Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli-Erzincan Karayolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin

Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı Son Dakika! Münbiç'teki ABD Askerlerine Yapılan Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:09:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su Samurunun Balık Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]